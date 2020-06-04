Erdoğan'dan Aşı Zirvesi'ne videolu mesaj: Aşının insanlığın ortak malı olması önemlidir
2020 Küresel Aşı Zirvesi'ne video mesaj göndererek katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.
Erdoğan, "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.
Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın, “2020 Küresel Aşı Zirvesi”ndeki Video Mesajı https://t.co/jYs9L2VgJL— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 4, 2020
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