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  3. Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı!

Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te düşmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda  Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te kazaya uğrayıp düşmesi sonucu 11 askerin şehit olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis’te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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