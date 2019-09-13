Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?

Kabine değişikliği olacak mı? sorusuna "Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok. Gerek duyulursa yaparız." ifadelerini kullandı.