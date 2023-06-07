Erdoğan’dan Rusya'nın vurduğu Kahovka Barajı için araştırma komisyonu önerisi konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Erdoğan’dan Rusya'nın vurduğu Kahovka Barajı için araştırma komisyonu önerisi konusunu görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin ele alındığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahovka Barajı'ndaki patlamayla ilgili ayrıntılı araştırma yapılması için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti ve tahıl koridorunda olduğu gibi müzakere yönteminin izlenebileceğini dile getirdi.

Çatışmaların uzamasıyla her gün yaşanan insani kayıpların engellenemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Adil bir barışın sağlanması konusundaki çabalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

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