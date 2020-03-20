Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam sağlık çalışanlarına destek için sosyal medya hesabında "Saat 21.00 alkışında buluşalım. Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım." ifadelerine yer verdiği bir paylaşımda bulunarak vatandaşları 21.00'deki alkış kampanyasına davet etti.

Bu akşam saat 21.00'de halk sağlık çalışanlarına destek için evlerinin balkonuna çıkıp alkış tutarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında " Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar... pic.twitter.com/qiMof7rjbm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020

Ayrıca Emine Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.