Erdoğan'dan son dakika Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili açıklama

Türk yargısının en üst tepesinde bulunan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında meydana gelen görev yetki krizi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı son dakika açıklaması ile birlik beraberlik mesajı verdi.

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Erdoğan'dan son dakika Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili açıklama 1

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta Haber7 yazarı ve Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerle yaptığı söyleşide gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ANAYASA MAHKEMESİ VE YARGITAY AÇIKLAMASI

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay’la ilgili verdiği ihlal kararına karşın Yargıtay 3. Dairesi’nin aldığı karar, ilk kez iki yüksek mahkemeyi karşı karşıya bu denli sert bir şekilde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez." diyen Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor." açıklamasında bulundu.

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