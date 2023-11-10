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Erdoğan'dan son dakika Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz ile ilgili açıklama
Türk yargısının en üst tepesinde bulunan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında meydana gelen görev yetki krizi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu. Erdoğan Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı son dakika açıklaması ile birlik beraberlik mesajı verdi.
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