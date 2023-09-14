Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'

Türk silahlı kuvvetlerine yaptığı iftiralarla hakaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek" diyerek çok sert tepki gösterdi.

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Erdoğan'dan Tanrıkulu'na çok sert tepki' Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında Cansu Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan Özgür İfade programına telefonla bağlandı.

Daha önce terörü bitirmek için kullanılan İHA ve SİHA'ları hazmedemeyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu programda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle tepki topladı.

Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi.

TSK'YA YÖNELİK SKANDAL SÖZLERE TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Tanrıkulu'nun bu ifadeleri sonrası hakkında başlatılacak soruşturmanın önü açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Tunç'un ardından Tanrıkulu'nun ifadeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
"Gereken ders verilecek"

CHP'li Tanrıkulu'na yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken dersin verileceğini söyledi.

"Bunlara gereken dersi devlet ve yargı olarak bizim verme mükellefiyetimiz var." diyen Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde:

"Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi benim kahraman Mehmetçiğimize nasıl hakaret ediyor. Bunlara gereken dersi devlet ve yargı olarak bizim verme mükellefiyetimiz var."

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