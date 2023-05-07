Erdoğan'dan yeni müjde! İstanbul'a yapılacak Dev projeyi duyurdu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Yüzyılın' mitinginde ”Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz. Bu proje Marmaray ve Avrasya Tüneli’nden sonra Boğaz’ın altından geçecek 3’üncü tünel olacak” dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN, BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ HAYATA GEÇECEĞİNİ DUYURDU"

1 milyon 700 binden fazla kişinin katılım sağladığı müthiş mitingde konuşan Başkan Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli projesini hayata geçireceğiz. Bu proje Marmaray ve Avrasya Tüneli’nden sonra Boğaz’ın altından geçecek 3’üncü tünel olacak" dedi.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelmek isteyenler Marmaray, Metro ve metrobüslerde yoğunluk oluşturdu. Adalar'dan ise vatandaşlar mitinge vapurla geldi. Özel araçlarıyla gelenler nedeniyle Avrupa Yakası'nda birçok bölgede trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'A BİR MEGA PROJE DAHA

Yüzyılın Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne akın eden 1 milyon 700 bin kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. Mitingde tarihi kalabalığa seslenen Başkan Erdoğan, İstanbul'un ulaşımına önemli katkı sağlayacak bir mega projenin daha müjdesini verdi.

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"BOĞAZ'IN ALTINDAN GEÇECEK ÜÇÜNCÜ TÜNEL OLACAK"

İstanbul'da Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, boğaza üçüncü bir tünel daha yapılacağını kaydetti. Başkan Erdoğan, "Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Bu proje, Marmaray ve Avrasya'dan sonra Boğaz'ın altından geçecek üçüncü tünel olacak" dedi.

Yapılacak olan yeni tünelden günde 6 buçuk milyon vatandaşın yararlanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ PROJESİ

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'un trafiğine önemli katkı sağlayacak olan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli, Dünya'nın ilk 3 katlı tüneli olma özelliğini taşımakta. Proje ile boğaz, tek seferde geçilerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aksının ihtiyacı olan metro tüneli ile FSM Köprüsü aksının ihtiyaç duyduğu karayolu tüneli birleştirilip, tek tünel ile geçilecek. Karayolu ve metro ulaşımını ortaklaşa sağlaması bakımından büyük önem taşımakta.