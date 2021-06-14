Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları
Dolar ve euro kurunun 14 Haziran 2021 Pazartesi günündeki durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurdaki düşüş devam ederken Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Belçika'nın başkenti Brüsel'de gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Çin'le swap anlaşması yapıldığını duyurması ve Merkez Bankasının döviz rezervinin 100 milyar dolara çıktığını açıklaması piyasaları desteklerken dolar ve euro kuru güne düşüşle başladı. Son durumu merak edenlerde Dolar kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ve dolar - euro paritesi...
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi
12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi
SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar kuru serbest piyasada açılışta 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,3830 TL'den alınıyor, 8,3850'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1540 TL'den alınıyor, 10,1560 TL'den satılıyor.
Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,4000, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1700 TL olarak kayıtlara geçti.
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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI
14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibariyle aşağıdaki gibidir.
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,3743 8,3915
Avro 10,1361 10,1607
Sterlin 11,8175 11,8487
İsviçre Frangı 9,3213 9,3518
Japon Yeni 0,0769 0,0760
S. Arabistan Riyali 2,2291 2,2403
Norveç Kronu 1,0022 1,0082
Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)