 Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Belçika'nın başkenti Brüsel'de gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Çin'le swap anlaşması yapıldığını duyurması ve Merkez Bankasının döviz rezervinin 100 milyar dolara çıktığını açıklaması piyasaları desteklerken dolar ve euro kuru güne düşüşle başladı. Son durumu merak edenlerde Dolar kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ve dolar - euro paritesi...

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,3830 TL'den alınıyor, 8,3850'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1540 TL'den alınıyor, 10,1560 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,4000, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1700 TL olarak kayıtlara geçti.

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14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 8,3743 8,3915

Avro 10,1361 10,1607

Sterlin 11,8175 11,8487

İsviçre Frangı 9,3213 9,3518

Japon Yeni 0,0769 0,0760

S. Arabistan Riyali 2,2291 2,2403

Norveç Kronu 1,0022 1,0082

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

DOLAR VE EURO PARİTESİ