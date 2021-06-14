Günlük aşılamada 600 bin doza ulaşıldı: Mutlu sona az kaldı... Böyle giderse iki ayda normalleşeceğiz!SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Aşılamada dev adım: Bugün 750 bin kişi aşı olacak!Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatlarıNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 14 Haziran 2021 Pazartesi | Yay burcu, kendi dertlerinize odaklanmalısınız!Sanat dünyasının acı kaybı! Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybettiAltın fiyatları güne düşüşe başladı! 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları14 Haziran Pazartesi BEDAŞ - AYEDAŞ! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek?Gözler kritik görüşmede! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden bir araya geliyor! İşte ana gündem maddeleri...Bir bu eksikti! Müsilaj sorunundan sonra şimdi de Sargassum tehlikesi14 Haziran 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. DÖVİZ
  3. Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

Dolar ve euro kurunun 14 Haziran 2021 Pazartesi günündeki durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurdaki düşüş devam ederken Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Belçika'nın başkenti Brüsel'de gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Çin'le swap anlaşması yapıldığını duyurması ve Merkez Bankasının döviz rezervinin 100 milyar dolara çıktığını açıklaması piyasaları desteklerken dolar ve euro kuru güne düşüşle başladı. Son durumu merak edenlerde  Dolar kuru bugün ne kadar? Serbest piyasada dolar ve euro kuru bugün ne kadar, kaç TL? sorularına yanıt arıyor. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları ve dolar - euro paritesi... 

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

SERBEST PİYASADA DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 14 Haziran 2021 Pazartesi gününde açılışta 8,3830 TL'den alınıyor, 8,3850'dan ise satılıyor. Euro kuru ise 10,1540 TL'den alınıyor, 10,1560 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,4000, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,1700 TL olarak kayıtlara geçti.

CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

 Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

14 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.25 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,3743              8,3915

Avro                               10,1361            10,1607

Sterlin                            11,8175            11,8487

İsviçre Frangı                9,3213               9,3518

Japon Yeni                    0,0769               0,0760

S. Arabistan Riyali        2,2291               2,2403

Norveç Kronu               1,0022              1,0082

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

DOLAR VE EURO PARİTESİ

Erdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatlarıErdoğan'ın swap açıklaması piyasaları destekledi! Dolar düşüşe geçti! İşte 14 Haziran 2021 dolar ve euro kuru fiyatları

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT