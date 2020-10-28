Türkiye’de kurulacak kadın üniversitesi için harekete geçildi. İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl G-20 Zirvesi için gittiği Japonya’da Mokugawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaretiyle gündeme gelen Türkiye’de kadın üniversitesi kurulması fikri 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer aldı.

Erdoğan, Japonya ziyaretinde ''Japonya'daki 800 üniversitenin 80'i kadın üniversitesi. Bu benim için çok anlamlı. Bizde böyle bir şey yok, olması halinde de neler olur o ayrı bir soru işareti. Japonya'daki 80 kadın üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız" demişti.

2021 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI

Hürriyet'in haberine göre 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndaki diğer bazı başlıklar şöyle:

ÜNİVERSİTEDE ASGARİ PUAN ŞARTI: Yükseköğretimde, meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecek.

HÂKİMLER İÇİN YENİ MESLEK MODELİ: Hâkim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak. Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri için yeni bir mesleğe giriş modeli ve sınavı getirilecek.

ÇEVRE, İMAR MAHKEMELERİ: İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak. Büyükşehirlerde otopark alanlarının yanı sıra ‘park et-bin’ ve tercihli yollar gibi uygulamalar hayata geçirilecek.

SIKI MALİYE POLİTİKASI: Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında etkin şekilde kullanılan maliye politikası, program döneminde ekonomik toparlanmaya zarar vermeyecek şekilde sıkılaştırılmaya başlanacak. Harcamaların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik durumlarının raporlanması için harcama gözden geçirmeleri yapılacak. Gözden geçirmeler sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

YEREL YÖNETİMLERE YAPILANDIRMA: Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları yeniden değerlendirilecek.

GAYRİMENKUL VERGİSİNE YENİ MODEL: Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesine ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokularak vergide adalet pekiştirilecek.