Erdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olması zaferini kutlayan bir genç kız, İzmir'de muhaliflerin taşlı saldırısında yaralandı.

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Erdoğan'ın zafer'ini kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 52.14 oy alarak yeniden sandıktan birinci çıktı. Yedili masa ve aşırı sol örgütlere karşı Erdoğan'ın büyük zaferiyle sonuçlanan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

İzmir'de zafer kutlaması kanla bitti

Kutlamalar sırasında Şeyma Curman isimli genç kız yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında İzmir'de taşlı saldırıya uğradım. Alışmışsınız askeri polisi halkı taşlamaya ama bizi yenemezsiniz Allah'ın izniyle. Zafer yeniden Reisimizin. Rabbim sana uzun ömürler versin Reis." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın zaferi'ni kutlayan bir vatandaş taşlı saldırıya uğradı

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