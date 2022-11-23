Erdoğan'nın Sisi ile tokalaşması Yunanistan'ı telaşlandırdı

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Panayotopulos'un dün Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede iki ülke arasında “Havacılık ve Denizcilik Alanlarında Arama Kurtarma İş birliği Anlaşması” imzalandığı kaydedildi.

Panayotopulos, anlaşmanın, Yunanistan ve Mısır arasındaki alanda arama ve kurtarma için yetki alanı ve sorumluluk bölgelerini tanımladığını savunarak bu bölgelerin Atina ve Kahire Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) ile örtüştüğünü ileri sürdü.

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Dendias ise yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendirdiğini söyledi. Anlaşmanın tehlikedeki insan hayatlarını kurtarmak için önemli olduğunu savunan Dendias, "Anlaşma, Akdeniz’in Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir engel oluşturmadığını gösteriyor, Akdeniz hiçbir zaman da engel olmadı. Akdeniz, bu üç kıtanın halkları arasında köprü oluşturuyor.” diye konuştu.

MISIR'DAN YUNANİSTAN'A MEVSİMLİK İŞÇİ ALIMI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varviçyotis ise Mısırlı mevkidaşı Ihab Nasr ile Mısır'dan Yunanistan'a 5 bin mevsimlik işçi alımını öngören bir anlaşma imzaladı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın ilk yılı için planlanan pilot uygulamada, 5 bin Mısırlı işçinin Yunanistan'da tarım sektöründe azami 9 ay çalıştırılmasının öngörüldüğü bildirildi.

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Açıklamada, anlaşmayla hem Yunanistan'ın tarım işçisi ihtiyacının karşılanması hem de düzensiz göçle mücadele edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.