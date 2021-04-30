Ereğli'nin kanalizasyon sorunu çözüldü

Kandilli Beldesinde kanalizasyon şebeke hatlarının tıkanan bölgelerinde, Alaplı Belediyesi'nden temin edilen vidanjör araç ile açma çalışmaları yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın açıklamada bulundu. Başkan Aydın, "Bugün yapılan çalışmalar sonucunda, hatlarda oluşan sorunları çözüme kavuşturduk. Araç ve ekipman tedarik ederek çalışmalarımızda desteğini bizden esirgemeyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin'e teşekkür ediyorum." Dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI