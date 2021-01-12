Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlanmasının ardından Eren Bülbül operasyonları başlatıldı. Peki; Eren Bülbül operasyonu nedir, ne demek? Eren operasyonu nerede yapılıyor?

EREN BÜLBÜL OPERASYONU NEDİR, NE DEMEK?

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım Operasyonları'nın 10 Ocak'ta tamamlandığını, Eren Bülbül anısına "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını açıkladı.

EREN OPERASYONU NEREDE?

Eren operasyonları Türkiye'de Doğubayazıt ile Çaldıran arasında bulunan Tendürek Dağı'nda yapılmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık.Yıldırım Operasyonları kapsamında 153 terörist etkisiz hale getirildi, 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Eren -1 Tendürek Operasyonu'nda 1071 personel ile 72 operasyonel tim görev alıyor. " ifadeleri kullanıldı.

YILDIRIM OPERASYONU NEDİR?

Teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından "YILDIRIM-12 BEŞKAYNAK" operasyonu yapıldı.

YILDIRIM OPERASYONU NEREDE?

İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis'te başlatılan Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'na Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 747 personel katıldı.