Erfan Sharifi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erfan Sharifi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erfan Sharifi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erfan Sharifi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erfan Sharifi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da عرفان شریفی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erfan Sharifi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erfan Sharifi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Erfan Sharifi'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erfan Sharifi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erfan Sharifi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erfan Sharifi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erfan Sharifi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sepahan FC U21

1 Kasım 2021 yılında Khosheh Talaei

1 Eylül 2022 yılında Aluminium Arak

Erfan Sharifi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erfan Sharifi şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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