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  3. Ergene Velimeşe Spor 0 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Ergene Velimeşe Spor 0 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor 0 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
Ergene Velimeşe Spor, Ankara Demirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Ergene Velimeşe Spor Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Erhan Gündoğdu(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 15. Evren Kilarci, 24. Işık Kaan Arslan, 58. Taner Yılmaz, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 71. Attila Yıldırım, 10. Çınar Tarhan, 77. Akın Açık

Yedekler
99. Emre Güler, 11. Ergun Cengiz, 36. Doğan Çamlı, 21. Fatih Ateş, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 25. Taha Yavuz Yılmaz, 61. Ömer Salihoğlu, 22. Burak Can Alakuş, 59. Emirhan Kahraman

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ANKARA DEMİRSPORAnkara Demirspor

Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 14. Harun Aydın, 20. Ahmet Devret, 28. Hasan Kaya, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 90. İlker Avşar

Yedekler
61. Ömercan Avci, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 22. Celal Çırpanlı, 15. Hakan Turan, 60. Turan Yılmaz, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK31238077217756
2Hekimoğlu Trabzon30188468276241
3Kocaelispor30167745265519
4Ankara Demirspor311411648325316
524Erzincanspor301410642265216
6Sarıyer311410743315212
7Amed Sportif31156104640516
8Afjet Afyonspor30131164536509
9Çorum FK30147959334926
10Uşak Spor30138948364712
11Kahramanmaraşspor3071013365231-16
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13Gümüşhanespor318518346429-30
14İnegölspor3051015324725-15
15Şanlıurfaspor307716356528-30
16Ergene Velimeşe3041214356024-25
17Hacettepe Spor306519234423-21
18Niğde Anadolu FK3041115244823-24
19Sancaktepe FK316520296623-37

Fikstür

07.04.0021Sarıyer0-6Uşak Spor
07.04.0021Niğde Anadolu FK2-1Sancaktepe FK
07.04.0021Manisa FK1-1Şanlıurfaspor
07.04.0021Kocaelispor1-224Erzincanspor
07.04.0021İnegölspor1-2Amed Sportif
07.04.0021Gümüşhanespor2-1Hacettepe Spor
07.04.0021Ergene Velimeşe0-0Ankara Demirspor
07.04.0021Çorum FK2-3Hekimoğlu Trabzon
07.04.0021Afjet Afyonspor4-2Kahramanmaraşspor

KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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