Ergene Velimeşe Spor 0 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?

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