Ergene Velimeşe Spor 0 - 0 Ankara Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Ankara Demirspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 32. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ergene Velimeşe Spor - Ankara Demirspor maçı skoru ne oldu?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Ergene Velimeşe Spor Ankara Demirspor Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Erhan Gündoğdu(2. Yardımcı Hakem), Sinan Dereci(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
1. Emre Yılmaz, 16. Mert Er Estik, 15. Evren Kilarci, 24. Işık Kaan Arslan, 58. Taner Yılmaz, 5. Semih Kahraman, 7. İbrahim Fatih Dilek, 69. Eser Akbaş, 71. Attila Yıldırım, 10. Çınar Tarhan, 77. Akın Açık
Yedekler
99. Emre Güler, 11. Ergun Cengiz, 36. Doğan Çamlı, 21. Fatih Ateş, 14. Furkan Külekci, 70. Yüksel Şişman, 25. Taha Yavuz Yılmaz, 61. Ömer Salihoğlu, 22. Burak Can Alakuş, 59. Emirhan Kahraman
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Ankara Demirspor İlk 11
93. Fatih Gülmez, 4. Kamil İçer, 6. Hasan Küçcük, 8. Mustafa Kayabaşı, 11. Serdar Eylik, 14. Harun Aydın, 20. Ahmet Devret, 28. Hasan Kaya, 29. Taner Koç, 55. Rahmi Can Karadaş, 90. İlker Avşar
Yedekler
61. Ömercan Avci, 2. Hüseyin Güngör, 7. Mustafa Fettahoğlu, 10. Ahmet Sivri, 17. Ayberk Altan, 22. Celal Çırpanlı, 15. Hakan Turan, 60. Turan Yılmaz, 77. Kerem Hakan Vapurluoğlu, 97. Sergen Yakupçebioğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|31
|23
|8
|0
|77
|21
|77
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|30
|18
|8
|4
|68
|27
|62
|41
|3
|Kocaelispor
|30
|16
|7
|7
|45
|26
|55
|19
|4
|Ankara Demirspor
|31
|14
|11
|6
|48
|32
|53
|16
|5
|24Erzincanspor
|30
|14
|10
|6
|42
|26
|52
|16
|6
|Sarıyer
|31
|14
|10
|7
|43
|31
|52
|12
|7
|Amed Sportif
|31
|15
|6
|10
|46
|40
|51
|6
|8
|Afjet Afyonspor
|30
|13
|11
|6
|45
|36
|50
|9
|9
|Çorum FK
|30
|14
|7
|9
|59
|33
|49
|26
|10
|Uşak Spor
|30
|13
|8
|9
|48
|36
|47
|12
|11
|Kahramanmaraşspor
|30
|7
|10
|13
|36
|52
|31
|-16
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|Gümüşhanespor
|31
|8
|5
|18
|34
|64
|29
|-30
|14
|İnegölspor
|30
|5
|10
|15
|32
|47
|25
|-15
|15
|Şanlıurfaspor
|30
|7
|7
|16
|35
|65
|28
|-30
|16
|Ergene Velimeşe
|30
|4
|12
|14
|35
|60
|24
|-25
|17
|Hacettepe Spor
|30
|6
|5
|19
|23
|44
|23
|-21
|18
|Niğde Anadolu FK
|30
|4
|11
|15
|24
|48
|23
|-24
|19
|Sancaktepe FK
|31
|6
|5
|20
|29
|66
|23
|-37
Fikstür
|07.04.0021
|Sarıyer
|0-6
|Uşak Spor
|07.04.0021
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Sancaktepe FK
|07.04.0021
|Manisa FK
|1-1
|Şanlıurfaspor
|07.04.0021
|Kocaelispor
|1-2
|24Erzincanspor
|07.04.0021
|İnegölspor
|1-2
|Amed Sportif
|07.04.0021
|Gümüşhanespor
|2-1
|Hacettepe Spor
|07.04.0021
|Ergene Velimeşe
|0-0
|Ankara Demirspor
|07.04.0021
|Çorum FK
|2-3
|Hekimoğlu Trabzon
|07.04.0021
|Afjet Afyonspor
|4-2
|Kahramanmaraşspor
KAYNAK:TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU