Ergene Velimeşe Spor 0 - 5 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
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STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00
Ergene Velimeşe Spor Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Şeyhmus Baysal(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Murat Oğuz(dördüncü Hakem)
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 7. İbrahim Fatih Dilek, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Embiya Ayyıldız, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 26. Semih Ceylan, 10. Çınar Tarhan, 58. Taner Yılmaz, 69. Eser Akbaş
Yedekler
12. Kaan Atakan, 3. Alişan Ural, 11. Ergun Cengiz, 14. Furkan Külekci, 21. Fatih Ateş, 70. Yüksel Şişman, 34. Cihan Can, 61. Ömer Salihoğlu, 5. Semih Kahraman
Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi
Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz
Yedekler
35. Yunus Emre Kar, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 49. Azat Kuçkar, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|18
|15
|3
|0
|56
|14
|48
|42
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|16
|10
|3
|3
|34
|15
|33
|19
|3
|24Erzincanspor
|16
|9
|5
|2
|28
|14
|32
|14
|4
|Sarıyer
|16
|8
|7
|1
|22
|6
|31
|16
|5
|Uşak Spor
|17
|8
|6
|3
|31
|20
|30
|11
|6
|Amed Sportif
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|27
|3
|7
|Kocaelispor
|13
|8
|2
|3
|17
|12
|26
|5
|8
|Ankara Demirspor
|14
|6
|5
|3
|25
|15
|23
|10
|9
|Sancaktepe FK
|13
|6
|3
|4
|21
|12
|21
|9
|10
|Afjet Afyonspor
|15
|5
|5
|5
|17
|22
|20
|-5
|11
|Çorum FK
|14
|5
|3
|6
|26
|20
|18
|6
|12
|Kahramanmaraşspor
|15
|3
|8
|4
|17
|21
|17
|-4
|13
|Zonguldak Kömürspor
|17
|4
|5
|8
|17
|26
|17
|-9
|14
|Ergene Velimeşe
|17
|3
|4
|10
|19
|36
|13
|-17
|15
|Niğde Anadolu FK
|16
|2
|6
|8
|13
|28
|12
|-15
|16
|İnegölspor
|15
|2
|5
|8
|15
|25
|11
|-10
|17
|Hacettepe Spor
|17
|2
|3
|12
|11
|30
|9
|-19
|18
|Gümüşhanespor
|16
|2
|3
|11
|16
|39
|9
|-23
|19
|Şanlıurfaspor
|15
|1
|3
|11
|13
|46
|6
|-33
Fikstür
|30.12.2020
|Kocaelispor
|3-1
|Zonguldak Kömürspor
|30.12.2020
|Manisa FK
|1-1
|Sarıyer
|30.12.2020
|Niğde Anadolu FK
|2-2
|Şanlıurfaspor
|30.12.2020
|Sancaktepe FK
|1-1
|Kahramanmaraşspor
|30.12.2020
|İnegölspor
|1-1
|Uşak Spor
|30.12.2020
|Çorum FK
|4-0
|Gümüşhanespor
|30.12.2020
|Ankara Demirspor
|0-0
|24Erzincanspor
|30.12.2020
|Afjet Afyonspor
|1-0
|Hacettepe Spor
|30.12.2020
|Ergene Velimeşe
|0-5
|Hekimoğlu Trabzon