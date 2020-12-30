Galatasaray-Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı CANLI İZLE LİNKİ | TİVİBU SPOR CANLI YAYINTuzla'da yeşil alan miktarında İstanbul'un ortalamasının üstüne çıkıldı!Son dakika| Barış Pınarı Bölgesine sızacaklardı! Komandolar 10 teröristi etkisiz hale getirdiExxen ücreti ne kadar? | Exxen içerikleri nelerdir?1 Ocak 2020 devlet daireleri tatil mi? 1 Ocak Cuma devlet daireleri açık mı?Yaptığı alıverişin ücretini ödemeden çıkınca market çalışanı tarafından darp edildiİddiayı kaybetti! Aracına 11 bin okey taşı ile 65 ıstaka yapıştırdıMisli.com 2. Lig'de 18. hafta maçları oynandı! İşte sonuçlar...İçişleri Bakanı Soylu, AFAD toplantısında açıkladı: Haziran'da tek numaraya geçiliyor!Eskişehir'de EFT iptali bahanesiyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ergene Velimeşe Spor 0 - 5 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Ergene Velimeşe Spor 0 - 5 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor 0 - 5 Hekimoğlu Trabzon Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. maç 0-5 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Hekimoğlu Trabzon taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  18. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Hekimoğlu Trabzon ile 30.12.2020 13:00'da karşılaştı. Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Ergene Velimeşe Spor - Hekimoğlu Trabzon Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.12.2020 13:00

Ergene Velimeşe Spor Hekimoğlu Trabzon Maçının Hakemleri
Hamit Basık(hakem), Şeyhmus Baysal(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Ali Çetin(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Murat Oğuz(dördüncü Hakem)

ERGENE VELİMEŞE SPORErgene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11
99. Emre Güler, 4. Ömer Esenkaya, 7. İbrahim Fatih Dilek, 8. Tuncay Fındıkcı, 9. Embiya Ayyıldız, 16. Mert Er Estik, 17. Alper Yener, 26. Semih Ceylan, 10. Çınar Tarhan, 58. Taner Yılmaz, 69. Eser Akbaş

Yedekler
12. Kaan Atakan, 3. Alişan Ural, 11. Ergun Cengiz, 14. Furkan Külekci, 21. Fatih Ateş, 70. Yüksel Şişman, 34. Cihan Can, 61. Ömer Salihoğlu, 5. Semih Kahraman

Teknik Sorumlu
Kamuran Gazi

HEKİMOĞLU TRABZONHekimoğlu Trabzon

Hekimoğlu Trabzon İlk 11
1. Abdulaziz Demircan, 2. Uğur Arslan Kuru, 5. Sezer Özmen, 8. Samet Yalçın, 11. Musa Caner Aktaş, 17. Serkan Odabaşoğlu, 20. Eray Ataseven, 21. Burhan Eşer, 44. Yasin Palaz, 55. Bahadır Erol, 90. Batuhan Karadeniz

Yedekler
35. Yunus Emre Kar, 4. Miraç Acer, 7. Berkay Sefa Kara, 13. Ender Gör, 22. Onur Akdeniz, 24. Bahadır Taşdelen, 49. Azat Kuçkar, 54. Mustafa Çakır, 88. Oğuz Kocabal

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK18153056144842
2Hekimoğlu Trabzon16103334153319
324Erzincanspor1695228143214
4Sarıyer168712263116
5Uşak Spor1786331203011
6Amed Sportif168352421273
7Kocaelispor138231712265
8Ankara Demirspor1465325152310
9Sancaktepe FK136342112219
10Afjet Afyonspor15555172220-5
11Çorum FK145362620186
12Kahramanmaraşspor15384172117-4
13Zonguldak Kömürspor17458172617-9
14Ergene Velimeşe173410193613-17
15Niğde Anadolu FK16268132812-15
16İnegölspor15258152511-10
17Hacettepe Spor17231211309-19
18Gümüşhanespor16231116399-23
19Şanlıurfaspor15131113466-33

Fikstür

30.12.2020Kocaelispor3-1Zonguldak Kömürspor
30.12.2020Manisa FK1-1Sarıyer
30.12.2020Niğde Anadolu FK2-2Şanlıurfaspor
30.12.2020Sancaktepe FK1-1Kahramanmaraşspor
30.12.2020İnegölspor1-1Uşak Spor
30.12.2020Çorum FK4-0Gümüşhanespor
30.12.2020Ankara Demirspor0-024Erzincanspor
30.12.2020Afjet Afyonspor1-0Hacettepe Spor
30.12.2020Ergene Velimeşe0-5Hekimoğlu Trabzon


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT