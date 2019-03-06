Ergene Velimeşe Spor 2 - 0 Erzin Belediyespor / Maç Özeti

TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Erzin Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Erzin Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Erzin Belediyespor ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Ergene Velimeşe Spor - Erzin Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

02.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Ergene Velimeşe Spor

Ergene Velimeşe Spor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Erzin Belediyespor

Erzin Belediyespor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Hekimoğlu Trabzon 22 14 7 1 31 12 49 19 2 Nevşehir Belediyespor 23 14 5 4 41 19 47 22 3 Nazilli Belediyespor 22 10 11 1 35 20 41 15 4 Ergene Velimeşe 23 10 9 4 33 20 39 13 5 Tire 1922 22 9 10 3 28 20 37 8 6 Şile Yıldızspor 22 10 4 8 37 29 34 8 7 Yomraspor 23 8 8 7 29 27 32 2 8 Karaköprü Belediyespor 23 9 5 9 35 34 32 1 9 Batman Petrolspor 23 7 7 9 26 30 28 -4 10 Artvin Hopaspor 22 6 9 7 19 18 27 1 11 Kozan Belediyespor 22 6 9 7 18 19 27 -1 12 Erbaaspor 22 5 10 7 23 22 25 1 13 Gebzespor 23 4 11 8 23 30 23 -7 14 Erzin Belediyespor 23 3 12 8 23 30 21 -7 15 Silivrispor 23 5 6 12 16 24 21 -8 16 Büyükçekmece Tepecikspor 23 5 5 13 20 37 20 -17 17 Körfez Spor Kulübü 23 1 4 18 11 57 7 -46

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