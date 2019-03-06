Ergene Velimeşe Spor 2 - 0 Erzin Belediyespor / Maç Özeti
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Erzin Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor, Erzin Belediyespor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Ergene Velimeşe Spor ve Erzin Belediyespor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 24. hafta maçında Ergene Velimeşe Spor sahasında Erzin Belediyespor ile 02.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Ergene Velimeşe Spor - Erzin Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
02.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ergene Velimeşe Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Erzin Belediyespor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Hekimoğlu Trabzon
|22
|14
|7
|1
|31
|12
|49
|19
|2
|Nevşehir Belediyespor
|23
|14
|5
|4
|41
|19
|47
|22
|3
|Nazilli Belediyespor
|22
|10
|11
|1
|35
|20
|41
|15
|4
|Ergene Velimeşe
|23
|10
|9
|4
|33
|20
|39
|13
|5
|Tire 1922
|22
|9
|10
|3
|28
|20
|37
|8
|6
|Şile Yıldızspor
|22
|10
|4
|8
|37
|29
|34
|8
|7
|Yomraspor
|23
|8
|8
|7
|29
|27
|32
|2
|8
|Karaköprü Belediyespor
|23
|9
|5
|9
|35
|34
|32
|1
|9
|Batman Petrolspor
|23
|7
|7
|9
|26
|30
|28
|-4
|10
|Artvin Hopaspor
|22
|6
|9
|7
|19
|18
|27
|1
|11
|Kozan Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|18
|19
|27
|-1
|12
|Erbaaspor
|22
|5
|10
|7
|23
|22
|25
|1
|13
|Gebzespor
|23
|4
|11
|8
|23
|30
|23
|-7
|14
|Erzin Belediyespor
|23
|3
|12
|8
|23
|30
|21
|-7
|15
|Silivrispor
|23
|5
|6
|12
|16
|24
|21
|-8
|16
|Büyükçekmece Tepecikspor
|23
|5
|5
|13
|20
|37
|20
|-17
|17
|Körfez Spor Kulübü
|23
|1
|4
|18
|11
|57
|7
|-46
Fikstür
|01.03.2019
|Karaköprü Belediyespor
|1-0
|Artvin Hopaspor
|02.03.2019
|Düzyurtspor
|Batman Petrolspor
|02.03.2019
|Erbaaspor
|4-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|02.03.2019
|Ergene Velimeşe
|2-0
|Erzin Belediyespor
|02.03.2019
|Gebzespor
|1-1
|Körfez Spor Kluübü
|02.03.2019
|Nevşehirspor GK
|Kozan Belediyespor
|02.03.2019
|Silivrispor
|0-0
|Nazilli Belediyespor
|02.03.2019
|Şile Yıldızspor
|3-2
|Yomraspor
|02.03.2019
|Nevşehir Belediyespor
|3-0
|Kozan Belediyespor
|03.03.2019
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Batman Petrolspor
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