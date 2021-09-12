Ergene Velimeşespor –Çorum Fk Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Puan Durumu

Ev sahibi Ergene Velimeşespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 13. sırada kendisine yer buldu Rakip Çorum Fk takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 11. sırada kendisine yer buldu

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) YÜCEL BÜYÜK düdük çalacak

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Ergene Velimeşespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Çorum Fk takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor