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Ergene Velimeşespor –Çorum Fk Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

TFF 2.lig Beyaz Grupta Ergene Velimeşespor takımı ile Çorum Fk takımı karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler Ergene Velimeşespor –Çorum Fk maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta sorularının cevabını arıyor.

Ergene Velimeşespor –Çorum Fk Maçı Ne Zaman, Hangi Gün, Saat Kaçta?

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk arasındaki zorlu mücadeleyi izlemek ve canlı takip etmek isteyen futbolseverler maçın hangi gün saat kaçta başlayacağını ve Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçını nasıl canlı takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ve her iki takımız puan durumlarını haberimizde sizler için derledik.

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçı Ne Zaman Saat Kaçta

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçı 12.09.2021 tarihinde saat 16:30 itibari ile başlayacaktır.

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçı TRT SPOR Canlı Skor Takip

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk maçının canlı skor takibini aşağıda yer alan link üzerinden takip edebilirsiniz.

TRT SPOR Canlı Skor Takip

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Puan Durumu

Ev sahibi Ergene Velimeşespor takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 13. sırada kendisine yer buldu Rakip Çorum Fk takımı oynadığı 1 karşılaşma sonrasında sahadan 0 galibiyet 1 beraberlik 0 mağlubiyet ile ayrılırken 1 puan topladı ve TFF 2.Lig Beyaz Grupta 11. sırada kendisine yer buldu

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Maçının Hakemi

Karşılaşmada (H) YÜCEL BÜYÜK düdük çalacak

Ergene Velimeşespor – Çorum Fk Attıkları ve Yedikleri Gol Sayıları

Ergene Velimeşespor takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor Çorum Fk takımı oynadığı 1 maç sonrasında 1 gol atıp kalesinde 1 gol gördü ve 0 averajı bulunuyor

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