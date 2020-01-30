Ümit Sayın kimdir? | Ümit Sayın öldü mü? | Ümit Sayın neden öldü?

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın, yaşadığı evde ölü bulundu.

Şüpheli ölümün ardından polis evde inceleme yaptı.

Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

ÜMİT SAYIN KİMDİR?

Habip Ümit Sayın (d. 14 Ocak 1961, İstanbul), Türk tıp doktoru. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

1987'de tıp doktoru unvanını aldı. 2001-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2004 Nisan ayında doçentliğe terfi etti.

2008 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştır. 26 Şubat 2008'de tutuklanmış olan Habip Ümit Sayın 23 ay (yaklaşık iki yıl) tutuklu kaldıktan sonra 29 Ocak 2010'da tahliye edildi. Evinde yapılan aramalarda 2001 yılında bir mezarlıkta öldürülen Üzeyir Garih'in aldığı bıçak darbelerini ayrıntılarıyla anlatan bir şema bulunmuştur. Faili meçhul bir suikast sonucu öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun ölümünden aylar önceki Bir MSN yazışmasında “Hablemitoğlu bir yıla kadar gidici. Belki iyi olur. Bir solucan ayıklanır' dediği belirlenmiştir. Davanın 35. duruşmasında bu sözleri düşünülmeden rastgele söyleniş sözler olarak nitelendirmiştir.

5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı