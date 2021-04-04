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Ergun Mengi kimdir, nereli? Mesleği ne?

103 emekli amiral bildirisine imza atan isimler arasında adı en üstte yer alan Ergun Mengi'nin kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde sizler için Ergun Mengi kimdir, nereli? Mesleği ne? sorularının cevaplarına yer verdik.

Ergun Mengi kimdir, nereli? Mesleği ne?

Montrö bildirisini imzalayan 103 Amiral arasında adı en üstte yer alan Ergun Mengi'in kim olduğu merak edilen konular arasına girdi. Haberimizde internet kullanıcıları tarafından araştırılan Ergun Mengi kimdir, nereli? Mesleği ne? sorularının yanıtlarını araştırıp derledik. Detaylar haberimizde...

ERGUN MENGİ KİMDİR. NERELİ?

Ergun Mengi; asker, emekli tuğamiral, araştırmacı ve yazardır. Mengü'nün nereli olduğu hakkında henüz net bir bilgi yer almamaktadır.

MESLEĞİ NE?

29 yıllık görevin ardından Ergun Mengi 2007 yılında TSK'dan emekli oldu. Ardından, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (ASAM) Başkan danışmanı olarak görev aldı. 2015-16'da bir dönem Atılım Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Hukuka Giriş dersleri vermiştir. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde "Bilimsel Danışman" olarak görev yapmaktadır.

Mengi'nin yazdığı makaleler 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün internet sitesinde yayımlanmaktadır.

 

 

 

 

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