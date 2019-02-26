Ergün Turan "Otopark sorununu bina altları ile değil, büyük otopark alanlarıyla çözeceğiz"

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'nin Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Programda ilçenin otopark sorunu hakkında konuşan Turan, "Şehrin otopark ihtiyacını bina altlarında değil otopark alanlarıyla karşılayacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, seçmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği üyeleriyle buluşan Turan, sorunlarını dinledi. Dernek üyelerine projelerini anlatan Turan, Fatih'te gördüğü sorunları ve çözüm önerilerini vatandaşlarla paylaştı.

"Evlerin değişmesi dönüşmesi gerek biz bunlara otopark ilavesi yapacağız"

İlçedeki sorunların tespit edilerek çözümlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ergün Turan, "Fatih'te hamdolsun belli mahalleleri dışında sorun yok. Ama bazı mahallelerimizde oluşan göçmen hadiseleri ile ilgili bazı gençlerimiz, suça daha rahat ulaşabiliyor. Aileler çocuklarını korumak maksadıyla kendi güvenliklerin sağlamak maksadıyla burayı çok sevmesine rağmen buradan taşınmak zorunda kalıyorlar. Bunu mutlaka tersine çevirmek zorundayız. Bu binaları da mutlaka yenilemek zorundayız. Biz kimsenin evine gidip de "burayı kentsel dönüşüm projesi içine alacağız" demedik diyemeyiz de. Ama bu evlerin değişmesi dönüşmesi gerek biz bunlara otopark ilavesi yapacağız. Şehrin otopark ihtiyacını bina altlarında değil otopark alanlarıyla karşılayacağız. Bunu sağladığımızda gençler için sosyal imkanları artıracağız. Kadınların ve gençlerin yaşamlarını rahatlatacak bazı düzenlemeler yapacağız. Sonra insanları kendi evlerinin bulundukları yerle değiştirmelerine teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Klasik belediyecilik anlayışıyla şuan oluşan sorunları çözmek çok zor"

Önüne geçilmeyen sorunların ileride daha da büyüyeceğini vurgulayan Turan, "Şimdi biz Fatih'i geziyoruz Fatih'i gezdiğimizde öyle sorunlarla karşılaşıyoruz ki bazı mahallelerimizde yüzde 40 oranında otopark sorunu olduğunu söylüyor. Bu birinci sorun, ikinci sorun olarak güvenlik başlığı açabiliriz. Onun altında kontrolsüz mülteciler ve çocuklarımızın zararlı alışkanlıklara yöneltilmesi konusunu bir başlık altına alabiliriz" şeklinde konuştu.

Otopark sorunu

Otopark sorununun mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Gerekli otopark sayısını oluşturduk ekibimizle 14-15 bin otopark lazım. Bunu yapmak zor bir şey değil, biz bunu yaparız ama arazi üretmek zor. Çünkü Fatih tarihi bir mekan. Ama ben şuna inanıyorum bir şeye inanıyorsan dertleniyorsan o işi çözüyorsun hallediyorsun" diye konuştu.

Başkan adayı Turan'dan esnaf ve pazarcıya ziyaret

Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan haftanın ilk gününde Yavuz Selim Mahallesi esnafına ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerine, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Esnafla ayaküstü sohbet eden Turan, vatandaşlarla da konuşmayı ihmal etmedi. Mahalle kahvesinde mola veren Turan, mahalle halkıyla birlikte çayını içti. Esnaf ziyaretinin ardından mahalleye kurulan pazarı ziyaret etti. Pazarcılarla ve pazar alışverişine gelen vatandaşlarla sohbet etti.