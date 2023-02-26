Erick Pluas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erick Pluas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erick Pluas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erick Pluas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erick Pluas 20 Mart 2002 tarihinde Huaquillas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Erick Alexander Plúas Vera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erick Pluas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Erick Pluas'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erick Pluas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erick Pluas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erick Pluas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erick Pluas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2020 yılında Palmeiras U20

31 Temmuz 2021 yılında Orense SC U20

1 Ağustos 2021 yılında Orense

Erick Pluas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erick Pluas şuan Orense SC takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Erick Pluas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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