Erico Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erico Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erico Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erico Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erico Castro 21 Eylül 1992 tarihinde Oeiras şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Angola,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Érico Roberto Mendes Alves Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erico Castro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutcv yapmaktadır. Erico Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Erico Castro'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Erico Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erico Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erico Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erico Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AD Oeiras

1 Temmuz 2013 yılında URD Tires

1 Temmuz 2014 yılında CD Fátima

1 Ocak 2015 yılında Aljustrelense

1 Temmuz 2015 yılında Real SC

1 Temmuz 2017 yılında Sintrense

1 Ocak 2018 yılında Casa Pia

1 Temmuz 2018 yılında Felgueiras

1 Temmuz 2019 yılında Louletano

1 Temmuz 2021 yılında Petro Luanda

17 Ağustos 2022 yılında Differdange 03

Erico Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erico Castro şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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