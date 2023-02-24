Erik Nemeth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Nemeth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Nemeth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Nemeth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Nemeth 1 Haziran 2000 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Nemeth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V Agency yapmaktadır. Erik Nemeth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erik Nemeth'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Nemeth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Nemeth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erik Nemeth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Nemeth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ZTE U17

1 Temmuz 2016 yılında ZTE U19

20 Temmuz 2019 yılında Hévíz SK

3 Temmuz 2020 yılında Zalaegerszeg II

1 Ocak 2021 yılında Zalaegerszeg

31 Ağustos 2021 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

15 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

31 Aralık 2022 yılında Zalaegerszeg

25 Ocak 2023 yılında Soroksár

Erik Nemeth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Nemeth şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.