Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?
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Eritre veya Eritre Devleti, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke. Batıda Sudan, güneyde Etiyopya ve güneydoğusunda Cibuti ile çevrilmiştir. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanır. Suudi Arabistan ve Yemen tam karşısındadır. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre'ye aittir.
Eritre'nin Başkenti?
“Asmara” şehri Eritre'nin başkentidir.
Eritre'nin Para Birimi Nedir?
“Nakfa” Eritre'nin para birimidir.
Eritre'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Eritre'nin telefon alan kodu : + 291
Eritre'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Eritre
Eritre'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Asmara
Eritre'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Eritrea
Eritre'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Asmara
Eritre'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Asmaraa - Asmära
Eritre'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Iritriya - Erta
Eritre'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça - Tigrinya dili
Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?