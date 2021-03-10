Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre veya Eritre Devleti, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke. Batıda Sudan, güneyde Etiyopya ve güneydoğusunda Cibuti ile çevrilmiştir. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanır. Suudi Arabistan ve Yemen tam karşısındadır. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre'ye aittir.

Eritre'nin Başkenti?

“Asmara” şehri Eritre'nin başkentidir.

Eritre'nin Para Birimi Nedir?

“Nakfa” Eritre'nin para birimidir.

Eritre'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Eritre'nin telefon alan kodu : + 291

Eritre'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Eritre

Eritre'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Asmara

Eritre'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Eritrea

Eritre'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Asmara

Eritre'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Asmaraa - Asmära

Eritre'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Iritriya - Erta

Eritre'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça - Tigrinya dili

Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?