İstanbul Valiliği açıkladı: Yolcu otobüsleri yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldıAğar isminin anlamı nedir, Ağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar İhsaniye Nüfusu 2020 - 2021 | İhsaniye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?İban isminin anlamı nedir, İban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Emeç isminin anlamı nedir, Emeç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?Çoğa isminin anlamı nedir, Çoğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Eritre'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Eritre hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre veya Eritre Devleti, Doğu Afrika'nın kuzeyinde bir ülke. Batıda Sudan, güneyde Etiyopya ve güneydoğusunda Cibuti ile çevrilmiştir. Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusu Kızıldeniz sahili boyunca uzanır. Suudi Arabistan ve Yemen tam karşısındadır. Dahlak Takımadası ve Hanish Adalarının birkaçı Eritre'ye aittir.

Eritre'nin Başkenti?

“Asmara” şehri Eritre'nin başkentidir.

Eritre'nin Para Birimi Nedir?

“Nakfa” Eritre'nin para birimidir.

Eritre'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Eritre'nin telefon alan kodu : + 291

Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Eritre

Eritre'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Asmara

Eritre'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Eritrea

Eritre'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Asmara

Eritre'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Asmaraa - Asmära

Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Iritriya - Erta

Eritre'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça - Tigrinya dili

Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

Eritre'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Eritre'nin Bayrağı Nasıldır?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT