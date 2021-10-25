A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımın ardından basında yer alan haberler sonrası Erkan Tan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Erkan Tan koronavirüse mi yakalandı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ERKAN TAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erkan Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. Şırnak kökenli olan babası Hikmet Tan, Şebinkarahisar kaymakam vekilliği, Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu ilçelerinde kaymakamlık, Giresun vali yardımcılığı, Van ve Adıyaman illerinde de valilik yaptığından çocukluğu ve gençliği buralarda geçti.Tan, ilkokulu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladı, Erzurum'un Tekman ilçesinde devam etti, İzmir'in Foça ilçesinde bitirdi.

Ortaokula da İzmir Foça Midilli Ortaokulu'nda başladı ve Tokat Erbaa Ortaokulu'nda bitirdi. 1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne başladı ve 1984'te mezun oldu. Aynı sene İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne başladı ve 1988'de mezun oldu. Sonraki sene TRT'nin spikerlik yarışmasını kazanarak Eylül 1989'da TRT Ankara televizyonunda çalışmaya başladı.

1999 yılına kadar TRT kanallarında değişik programlar sunmaya devam eden Tan, uzun süre Mehpare Çelik ile birlikte hafta içi yayınlanan Gün Başlıyor programını sundu.22 Şubat 1999'da, “Erkan Tan ile Başkent'ten” programını sunmaya başladı. Sonraları, haftada bir yayınlanan “Konuşabilir miyiz?” adlı talk show programını sundu.

İlk evliliğini 1990 yılında Ayben Tan ile yaptı, 2000 yılında boşandı. Tan'ın bu evliliğinden Ege isminde bir oğlu vardır.“2007 Yılı Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı” ödülünü alan Tan, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden aldı.

Erkan Tan, 2015 yılından bu yana A Haber kanalında “Sabah Ajansı” programını sunmaktadır.

ERKAN TAN KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan Erkan Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Tan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…"