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  3. Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Amy Kupps isimli kadın, evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini belirterek, gerçeğin ortaya çıkması durumunda bir ailenin dağılmasını ise umursamadığını söyledi.

Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki  Amy Kupps isimli kadın koronavirüs karantinasının ardından yeni bir erkek arkadaşı aradığını söyledi. Geçmişte evli bir erkekle ilişki yaşadığını anlatan Amy Kupps, erkek arkadaşı olacak kişinin evli olması gerektiğini ifade etti. 

The Mirror'da yer alan habere göre 32 yaşındaki kadın erkek arkadaşının ailesinin dağılmasını ise umursamadığını söyledi. Amy, "Evli erkekler, şu anki partnerlerinden alamadıkları bir boşluğu doldurmaya çalışıyorlar ve bu benim için çok heyecan verici. Ayrıca, zaten evlilerse, onunla birlikte gelen o sıkıcı şeylerden hiçbiri yok. ben evlendim; Faturaları ödemeyi veya çöpleri çıkarma sırasının kimde olduğunu tartışmak istemiyorum." diye konuştu. 

Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

EVLİ KADINLARLA BİRLİKTE OLMUŞ

Evli bir kadınla birlikte olduğun söyleyen Amy, " Tanrı, evli kadınların erkeklerden çok daha fazla doldurmaları gereken cinsel ve duygusal boşlukları olduğunu biliyor." dedi. 

Öte yandan 32 yaşındaki Amy, kadınlarla tanışmaya da açık olduğunu sözlerine ekledi. 

Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor Erkek arkadaşı olacak kişi için tek şart artıyor! Evli erkeklerle ilişkiye girmeyi sevdiğini söyleyen kadın şaşkınlık yaratıyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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