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Erkek arkadaşı tarafından darbedildi, hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilen genç kadın hastanelik oldu. Ambulansla hastaneye sevk edilen kadının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Erkek arkadaşı tarafından darbedildi, hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1971 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. ve erkek arkadaşı A.A. tartışmaya başladı. İddiaya göre, A.A. kız arkadaşı olduğu öğrenilen B.T.'yi darp etti. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polisler B.T. isimli kadını yarı baygın halde bulurken, A.A.'nın ise evden ayrıldığı belirlendi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri darp edilen kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri evden ayrılan A.A.'yı bölgede arama çalışması başlatırken, darp edilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erkek arkadaşı tarafından darp edildi, hastanelik oldu

Berna Akkaya
Editör


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