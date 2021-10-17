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  3. Erkek arkadaşıyla görüntülenen Melisa Döngel muhabirlere sert çıktı! "Kapatın kameraları"

Erkek arkadaşıyla görüntülenen Melisa Döngel muhabirlere sert çıktı! "Kapatın kameraları"

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Melisa Döngel, mekan çıkışı erkek arkadaşıyla kameralara yakalanınca muhabirlere sinirlenerek "Kapatın kameraları" dedi.

Erkek arkadaşıyla görüntülenen Melisa Döngel muhabirlere sert çıktı! "Kapatın kameraları"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel geçtiğimiz günlerde ilişkisini bitirmiş ve adı Fenerbahçeli Jose Sosa ile aşk iddialarına karışmıştı.

Son dönemde kariyerinde yükselişi yakalayan başarılı oyuncu, erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Erkek arkadaşıyla görüntülenen Melisa Döngel muhabirlere sert çıktı! Kapatın kameraları

"SEVGİLİM OLSA SÖYLERİM"

Gazetecilerin ''Beyefendi sevgiliniz mi? Mekan içerisinde oldukça samimi olduğunuz görüldü. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine sinirlenen Döngel, ''Sevgilim olsa söylerim. Haberiniz olur. İnsanların arkadaşları olamaz mı? Kapatın kameraları'' diye tepki gösterdi.

Erkek arkadaşıyla görüntülenen Melisa Döngel muhabirlere sert çıktı! Kapatın kameraları

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