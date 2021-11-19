Erkek model dur durak bilmiyor! Önce karısıyla eş değiştirmeli partiye katılmıştı! Şimdi de aynı anda 9 kadınla nikah kıydı! Brezilyalı erkek model Arthur O Urso, özgür aşka teşvik ve tek eşliliği protesto etmek için aynı anda dokuz kadınla evlendi. Brezilyalı model, daha önce de karısıyla eş değiştirme partilerine katıldığını söylemişti. Arthur, diğer evli insanlara da cinselliği özgürce yaşama çağrısı yaptı.

1 7 Nikah, Sao Paulo'da bulunan bir Katolig kilisesinde kıyıldı.