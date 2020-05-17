Erkek olsaydın hangi kadınla flört yaşamak isterdin? Ünlü oyuncudan dikat çeken yanıt

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi ile hayatımıza giren Esra Dermancıoğlu, dün gece uyku tutmayınca Instagram'ın "Bana soru sor" özelliğini kullandı.

Birçok Instagram kullanıcısı, Dermancıoğlu'na merak ettikleri soruları yöneltti. Bunlardan biri de "Erkek olsaydın hangi kadınla flört yaşamak isterdin?" sorusu oldu.

"JULİETTE BİNOCHE İLE FLÖRT YAŞAMAK İSTERDİM"

Ünlü oyuncu bu soruyu "Erkek olsaydım, hiç istemezdim ama galiba Juliette Binoche ile flört yaşamak isterdim" diye yanıtladı.