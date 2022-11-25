Erkeklerden kadına şiddete karşı hayır yürüyüşü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı, uluslararası mücadele günü nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

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Erkeklerden kadına şiddete karşı hayır yürüyüşü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle yaklaşık 2 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi.

Fethiye'de sahil bandındaki Özgecan büstünde başlayan yürüyüş, Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından konuşan Fethiye Kaymakamı Alper Balcı "Kadına Şiddete hayır diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz, bizim toplumumuz böyle bir toplum değil. Buna sıfır tolerans diyoruz" ifadelerini kullandı. Yürüyüşe Fethiye'nin tek kadın muhtarı Suzan Taşar'da katılırken Taşar "Türk toplumunda aile bütünlüğü önemli ve değerlidir. Biz erkekler ile farkındalık oluşturarak Fethiye'de sıfır tolerans ile Kadına Şiddete yer vermeyerek Kadına El Kalkmaz diyoruz" diye konuştu.

"KADINA ŞİDDET İNSANLIĞA İHANETTİR"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete karşı uluslar arası mücadele günü nedeniyle Fethiye'de yapılan etkinlikte erkekler yaklaşık 2 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Aile Politikalar Bakanlığı Fethiye Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü ile bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde sahil bandındaki Özgecan Büstü önünde başlayan büyük bir bölümü erkeklerin katıldığı farkındalık yürüyüşü Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde sona erdi. Yürüyüş boyunca Engelsiz Yaşam Merkezi gençleri "kadına el kalkamaz " diye sloganlar atarlarken " Sevgi ile Şiddet Yan yana gelmez. Kadına her türlü şiddete hayır, Kadına Şiddet İnsanlığa ihanettir. " şeklinde afişler de taşıdılar.Yürüyüş sırasında erkekleri izleyen kadınlar bu etkinliğe alkış tuttu.

Yürüyüş sonunda Fethiye'nin tek kadın muhtarı Suzan Taşar yaptığı açıklama da "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar arası Mücadele Günü Aile Politikalar Bakanlığı ve Fethiye Sosyal Hizmetler İle birlikte Kadına Yönelik şiddetin farkındalık gününde böyle bir proje gerçekleştirdik. Kadınlarımız annedir, eştir, sevgilidir, abladır, kız kardeştir, kız çocuğudur, torundur. Bizim adımız kadındır. Türk Toplumunda aile bütünlüğü önemli ve değerlidir. Biz erkekler ile farkındalık oluşturarak Fethiye ilçemizde sıfır tolerans ile kadına şiddete yer vermeyerek kadına el kalkmaz diyoruz. Fethiye ilçemizde kadına şiddete yer vermeyeceğiz. Kadına şiddette ALO 183 diyoruz" ifadelerini kullandı.

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"KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS"

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı'da yürüyüşe katılan STK başkan ve üyeleri ile kamu kurum ve kuruluş yetkililerine, Engelsiz Yaşam Merkezi Gençlerine teşekkür ederek "Kadına Şiddete hayır diyoruz. Bunu kabul etmiyoruz bizim toplumumuz böyle bir toplum değil. Buna sıfır tolerans diyoruz" ifadelerini kullandı.Yürüyüşe Fethiye Kaymakamı Alper Balcı Fethiye Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu ,Fethiye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı , Fethiye Şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Taşar , Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit , Fethiye Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir , İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca , FTSO Meclis Başkanı Kemal Hıra ve yönetim kurulu üyeleri ile Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Cihan Ünal , Fethiye Engelsiz Yaşam Merkezi Gençleri ile bazı daire amirleri ve kamu ilgilileri katıldı.

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