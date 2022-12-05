Erken müdahale hayat kurtardı! Karşı takımın oyuncusuyla çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı

Samsun bölgesel amatör lig (BAL) mücadelesinde iki oyuncunun çarpışması sonucu rakip futbolcunun dili boğazına kaçtı.

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Erken müdahale hayat kurtardı! Karşı takımın oyuncusuyla çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı

Samsun'da oynanan bölgesel amatör lig (BAL) mücadelesinde rakibiyle çarpışan futbolcunun dili boğazına kaçtı. Talihsiz futbolcu erken müdahale sonucu hayata tutundu.

MAÇIN BİTMESİNE YAKIN KAFA TOPUYLA YERE YIKILDI

BAL'da oynanan Karasamsunspor FK - Suluova Sebatspor maçında yürekleri ağza getiren üzücü bir olay yaşandı. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlanan karşılaşmada Karasamsunspor'dan sol bek oyuncusu İlkim Düzcü, maçın bitiş düdüğüne az bir süre kala rakibi ile girdiği kafa topu pozisyonu sonrası yerde kaldı.

ERKEN MÜDAHELE HAYATINI KURTARDI

Bir süre hareketsiz bir şekilde yerde yatan İklim Düzcü'nün durumunu sahadakiler tarafından fark edildi. Dili boğazına kaçtığı görülen İlkim'e önce teknik heyet ardından sağlık görevlileri hemen müdahalede bulundu. Samsun Şehir Gazetesi'nin ulaştığı görüntülerde sahada bulunan arkadaşlarından bazılarının olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cankurtaran ile hemen hastaneye kaldırılan İlkim Düzcü'nün elmacık kemiğinin kırıldığı ve ameliyat edileceği öğrenildi.

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