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  3. Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

CHP eski Milletvekili Fikri Sağlar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı erken seçim anketiyle partisini rezil etti. Takipçilerinin oy çoğunluğu Sağlar'ı kayaya çarptırdı.

Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabında yen bir akım yaratmak isteyerek 'erken seçim' anketini takipçilerine sundu. "AK Parti erken seçim istemiyor. Milletin böyle bir talebi yok diyorlar. Sizlere sormak istiyorum, erken seçim istiyor musunuz?" başlıklı yazısıyla vatandaşların tepkilerini ölçtü. Süresi dolan anketin sonuçları, Sağlar'ı şaşkına çevirdi.

Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

VATANDAŞTAN GELEN YANITLA SARSILDI

CHP'li Fikri Sağlar, anket sunduğu takipçilerine güvendi ancak, sonuçlar pek de istediği gibi gelmedi. "Erken seçim istiyor musunuz?" anketine  yüzde 62,1 oranında "hayır olmasın" yanıtı geldi.

Sağlar, daha önce de sosyal medyadan erken seçim çağrısı yapmış hatta 'sivil itaatsizlik' adı altında halkı sokağa çağırmıştı. 

Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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