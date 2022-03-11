Erken seçim anketi yapan CHP'li Fikri Sağlar'ı sonuçlar çarptı! Kendi elleriyle partisini rezil rüsva etti!

CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabında yen bir akım yaratmak isteyerek 'erken seçim' anketini takipçilerine sundu. "AK Parti erken seçim istemiyor. Milletin böyle bir talebi yok diyorlar. Sizlere sormak istiyorum, erken seçim istiyor musunuz?" başlıklı yazısıyla vatandaşların tepkilerini ölçtü. Süresi dolan anketin sonuçları, Sağlar'ı şaşkına çevirdi.

VATANDAŞTAN GELEN YANITLA SARSILDI

CHP'li Fikri Sağlar, anket sunduğu takipçilerine güvendi ancak, sonuçlar pek de istediği gibi gelmedi. "Erken seçim istiyor musunuz?" anketine yüzde 62,1 oranında "hayır olmasın" yanıtı geldi.

Sağlar, daha önce de sosyal medyadan erken seçim çağrısı yapmış hatta 'sivil itaatsizlik' adı altında halkı sokağa çağırmıştı.