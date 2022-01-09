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Erken seçim olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Erken seçim tartışmaları sürerken, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yıldırım, "2023 olmadan 2024 olmaz" diyerek erken seçim olmayacağını vurguladı.

Erken seçim olacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, erken seçim olmayacağını "2023 olmadan 2024 olmaz" ifadesiyle açıkladı.

2023 ve 2024 yılında yapılacak seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2 seçiminde ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2023 olmadan 2024 olmaz. O halde önce 2023'e hazırlanacağız. Belediye başkanlarımız, ilçelerimiz beldelerimiz köylerimiz mahallelerimiz bütün yoğunluğumuzu 2023'e ayıracağız. Çünkü 2023'ü halledersek 2024 daha kolay olur, 2023 olmazsa 2024 daha kolay olmuyor"

TEŞKİLAT ÜYELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'rekor oyla' yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi konusunda teşkilat üyelerine çağrıda bulundu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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