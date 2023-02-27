Ermal Veliqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Veliqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermal Veliqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermal Veliqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermal Veliqi 25 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermal Veliqi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına - tarihinde katılmıştır. Ermal Veliqi'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ermal Veliqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermal Veliqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermal Veliqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermal Veliqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermal Veliqi şuan KF Drenica takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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