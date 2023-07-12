Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Erman Toroğlu'nun, Şenol Güneş'e "Adam değilsin lan, git mahkemeye ver" sözleri kamuoyunda büyük tepki topladı. Sosyal medyada bir grup Erman Toroğlu'nu desteklerken, bir grup Erman Toroğlu'nu eleştirdi. Gündemi sallayan bu olaydan sonra insanlar arama motorlarında "Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim? sorularının cevaplarını arıyor. Sizler için derledik.

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Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in deprem nedeniyle ligden çekilen Hatay spor için "Bu takımlar şimdi Riva'da çalışacaklarmış. Geçen sene neden yoktular o zaman. Yine aynı sahalarda idmanlarını yapamazlar mıydı?" yorumuna Erman Toroğlu sert tepki gösterdi. İnsanlar bu olaydan sonra arama motorlarında hem bu olayla ilgili hem Erman Toroğlu ile ilgili araştırmalar yapıyor, kullanıcılar Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Sizler için bu soruların cevaplarını hazırladık.

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi?

Bir televizyon kanalına röportaj veren eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in bu açıklamaları üzerine sert tepki gösterdi. Toroğlu, ''İnanamadım, bu adam bir de öğretmen. Depremde Şenol Güneş'in ailesi orada olsaydı; karısı, çocukları, akrabaları aynı cümleleri eder miydi. Nasıl insansınız siz? Her şeyiniz para mi sizin ya, her şeyiniz dolar mı, euro mu ya? Lan sizde şu kadar insanlık yok mu ya? Ya adam uzatmada gol attı ben gördüm, sarmaş dolaş kutladılar. Adam sabah İngiltere'ye gidecekti, adamın cenazesini götürdüler. Sen ne söylüyorsun Şenol Güneş? Akıl veriyor ya, onlar nerede idman yapıyorlarmış. Senin Allah muhafıza çocuklarından biri olsaydı orada aynı cümleyi söyler miydin lan Şenol Güneş. Lan Şenol Güneş diyorum bak ne kadar net!"

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Konuşmasını sürdürürken gözyaşlarını tutamayan Erman Toroğlu "Yazık ya orada neler oldu biliyor musun? Bana anlatıyorlar. Bazen ağladım anlattıklarında. Ayıptır ya, her şeyi para mi görüyorsunuz ya? Yürüyün gidin adam değilsiniz ya. Hadi mahkemeye ver lan beni. Adam değilsin lan, bunu söyleyen adam değil. Burada bile ağlayasım geliyor. Orada ne kadar insan öldü." ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Erman Refik Toroğlu, 24 Kasım 1948 yılında Ankara, Altındağ'da dünyaya geldi. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek tahsili için Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı ve buraya kaydoldu; ancak eğitimini çeşitli sebeplerden dolayı tamamlayamadı. Daha sonra 1966-67 öğretim döneminde kaydolup yarım bıraktığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin kamu yönetimi bölümünden 1976 yılında mezun olarak yüksek tahsilini tamamladı. Lise yıllarında Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına profesyonel olarak sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra hakemliğe başladı, 1989 yılında FIFA kokartı aldı. 1991 yılında İsviçre ile San Marino arasındaki Euro 92 eleme maçını yönetti.

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden hocası olan Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu. Şansal Büyüka ile uzun yıllar önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı. Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı. 2004 yılında Hayat Bilgisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı. 2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Erman Toroğlu'nun Eşi Kim, Kaç Yaşında?

2022 yılında kendisinden 34 yaş küçük olan eski avukatı Ezgi Yavuz'la evlendi.

Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?

Lise yıllarında tanışıp 1974'te evlendiği Şükran Toroğlu'ndan 2011'de ayrıldı, Kasım 2017'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.

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