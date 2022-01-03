Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgi Yavuz biyografisi

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu geçtiğimiz günlerde Barcelona'da Ezgi Yavuz ile hayatını birleştirdi. Bunun üzerine Ezgi Yavuz'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Erman Toroğlu'nun eşi Ezgi Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Ezgi Yavuz biyografisi...

ERMAN TOROĞLU'NUN EŞİ EZGİ YAVUZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Geçtiğimiz salı günü Barcelona'ya giderek Türk konsolosluğunda evlenen Toroğlu, 39 yaşındaki Ezgi Yavuz ile dünyaevine girdi. Ezgi Yavuz, iş hukukunda uzman bir avukat olarak biliniyor.

Yavuz, ihtilaflı taraflar arasında konuyu mahkemeye taşımamaları için arabulucu avukat olarak da çalışıyor.

İstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapan Ezgi Yavuz, iki yıl önce Galatasaray üyesi olmuştur ve üyelik belgesini rahmetli başkan Mustafa Cengiz vermiştir.