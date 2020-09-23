Ermenek'te maden işçileri 13 aydır ücret alamıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Cenne Maden Ocağı'nın çalışanları, haklarının verilmediğini iddia ederek protesto başlattı. 'Yalvarmıyoruz, direniyoruz, hakkımızı istiyoruz!' yazılı pankart açan işçiler, 13 aydır maaş alamadıklarını belirterek hakları olan ücret ve tazminatlarının ödenmesini istediler.

Bir yıl önce iş yerinden çıkış aldıkları halde tazminatlarını hala alamadıklarını belirten bir grup işçi, mağdur olduklarını belirterek “Çocuklarımızın rızkını kimseye kaptırma niyetimiz yok. 1 yıl oldu çıkış alalı ama ücretlerimizi alamadık. Alın terimizin karşılığını istiyoruz. İnsanları çalıştırıp haklarını ödemediler. Hakkımızı aramaya geldiğimizde karşımızda sorumlu kimseyi bulamıyoruz. 500’e yakın kişi icralık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Bağımsız Maden-İş Sendikasının öncülüğünde direniş başlatan işçiler, haklarını alma konusunda kararlılıklarını belirtmelerinin ardından eyleme devam etti. Bağımsız Maden-İş sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “İşçiler, ödenmeyen maaşları ve tazminat hakları için sendikamız öncülüğünde direnişe başladılar. Ocak patronu değişik şirket adları altında yıllardır Ermenek işçisinin haklarını gasbediyor. Savcı suç duyurularını işleme koymuyor” ifadelerine yer verildi..