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Ermeni Olayları'nın yıldönümünde Ali Babacan'ın paylaşımı tepki çekti! "Daha fazla rezil olmadan evinize dönün"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından "1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anıyorum" paylaşımına sinirlenen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Babacan'a tepki gösterdi.

Ermeni Olayları'nın yıldönümünde Ali Babacan'ın paylaşımı tepki çekti! "Daha fazla rezil olmadan evinize dönün"

24 Nisan 1915 Ermeni Olayları'nın yıldönümü nedeniyle sosyal medya ve siyaset camiası konuyu tartışmaya devam ediyor. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın Meclis'e sunduğu "Ermeni soykırımı tanınmalı" şeklindeki tekliften sonra şiddetlenen tartışmalara Ali Babacan ve Ümit Özdağ da katıldı.

"ACILARIN FAİLİ BİZ DEĞİLİZ"

Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ermeni Olayları'nın yıldönümünde Ali Babacan'ın paylaşımı tepki çekti! Daha fazla rezil olmadan evinize dönün

"MİLLİ ŞAHSİYET DUYGULARINDAN YOKSUNSUNUZ"

DEVA lideri Babacan'ın bu sözlerine tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şunları söyledi: "Ali bey, daha fazla rezil olmadan evinize dönün. Siz gerçekten milli tarih, milli vicdan, milli kimlik ve milli şahsiyet duygularından yoksunsunuz."

Ermeni Olayları'nın yıldönümünde Ali Babacan'ın paylaşımı tepki çekti! Daha fazla rezil olmadan evinize dönün

Bölge Gündem Editör Ekibi
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