Sivillere yönelik saldırılarıyla tüm dünyada tepki toplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa ettiği iddiaları ile gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada en çok aratılan konular arasına girdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının cevabı haberimizde...

ERMENİSTAN BAŞBAKANI NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Haziran 1975 tarihinde İcevan'da dünyaya gelen Paşinyan, 8 Mayıs 2018'de Ermenistan başbakanı olarak göreve başlamıştır. Son seçimlerde tekrar Başbakan seçilen Paşinyan, Ermenistan'ın en çok satan günlük liberal gazetesi Haykakan Zhamanak'ın editörlüğünü yaparken Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan hükümetlerine karşı son derece eleştirel bir tutum içerisinde olmuştur.

1999'dan bu yana günlük basının baş editörü olarak, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve eski Cumhurbaşkanı, Başbakan Serj Sarkisyan'ın hükümetlerine karşı çıkan çeşitli hareketlerin söylemlerine önemli katkılarda bulunmuştur ve cumhurbaşkanlığını, Paşinyan ve muhalefet gayri meşru addederek reddetmiştir.

2000 yılında Haykakan Zhamanak'ın baş editörü iken, farklı insanlara karşı karalama ve iftira suçundan mahkûm edilen Paşinyan, 2008 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Levon Ter-Petrosyan'ı destekledi. Ermeni polisi tarafından cinayet ve kitleyi kargaşalığa sevk etmek iddiaları konusunda aranan Paşinyan Seçimden sonraki günlerde ölümcül huzursuzluğun hemen ardından saklandı.

2009'un haziran ayında saklandığı yerden çıkarak kendini polise teslim eden Paşinyan, Mayıs 2011'de hapis cezasına çarptırıldıktan yaklaşık iki yıl sonra birçok siyasi tutukluya af çıkarılmasından sonra serbest bırakıldı.

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan liderliğindeki muhalefet hareketi olan Ermeni Ulusal Kongresi'nin önde gelen üyelerinden biri olan Paşinyan, 6 Mayıs 2012'de Ermenistan Ulusal Meclisi'ne seçildi. Başbakan Serj Sarkisyan ve hükümetini istifaya zorlayan 2018 Ermenistan protestolarının lideri oldu. 1 Mayıs 2018'de yapılan ilk oylamada başbakan seçilemedi ancak 8 Mayıs'ta ikinci oylamada Ermenistan başbakanı seçildi. Dağlık Karabağ sorunu meselesinde, Paşinyan sürekli olarak "Ermeni politik düşüncesine egemen olan Dağlık Karabağ'ın aynı sert tutumuna" bağlı kalmaktadır.

Paşinyan, 2018 yılında Anna Hakobyan ile dünya evine girdi. 46 yaşındaki Paşinyan'ın Mariam Pashinyan, Ashot Pashinyan, Shushan Pashinyan adında üç çocuğu vardır.