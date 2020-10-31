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Ermenistan Başbakanı, Putin’i arayarak yardım istedi

Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek istedi.

Ermenistan Başbakanı, Putin’i arayarak yardım istedi

Azerbaycan ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile yapılan karşılıklı güvenlik anlaşması uyarınca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den destek istedi.

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak yardım istedi.

Önceki görüşmelerde Putin'in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan'a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti. Rusya'nın desteğini bir türlü alamayan Paşinyan, bu kez Azerbaycan'ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya'dan destek istedi. Paşinyan'ın sabah saatlerinde Putin'i aramasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Paşinyan, Rusya'nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan'a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü" denildi. Paşinyan'ın Rusya'dan talebinin 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Güvenlik Anlaşması'nın 2. maddesi gereğince oluştuğu aktarıldı.



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