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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan yazılı bir açıklamayla istifa ettiğini bildirdi. İstifa nedeni olarak ise elinde sorunları çözecek güç bulunmamasını gösterdi.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLENMİŞ

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan istifa etti

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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