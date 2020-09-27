Ermenistan'da seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildi!

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri bombalamasıyla başlayan savaşın ardından alınan kararla Ermenistan'da seferberlik ve sıkıyönetim ilan edildiği haberi verildi.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

AZERBAYCAN: HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ

Sabah saatlerinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında karşılıklı başlayan bombardıman ise sürüyor. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını açıklarken, Azeri ordusundan kayıpların olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, helikopterlerinin düşürüldüğü bilgisini de doğrulamıştı.