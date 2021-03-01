Ermenistan'da sular durulmuyor: Göstericiler hükümet binasını bastı!

Son dakika haberi... Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir grup gösterici, güvenlik önlemlerini aşarak hükümet binasını bastı.

İçeride birkaç bakanlık merkezinin bulunduğu binaya, Paşinyan karşıtı sloganlar eşliğinde girdikleri belirtilen grubun, bakanlık çalışanlarına, Paşinyan'ı desteklememe çağrısında bulundukları öne sürüldü. Göstericiler, kısa bir süre sonra binayı terk etti.

İşte o anlardan ilk görüntüler...

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta askeri ordu tarafından yayımlanan muhtıra ile istifaya çağırılan Başbakan Paşinyan, bunun bir darbe girişimi olduğunu iddia etmiş ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Ardından Genelkurmay Başkanını görevinden almak isteyen Paşinyan'ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından veto edilmişti.