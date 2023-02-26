Ernest Sowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Sowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Sowah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ernest Sowah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ernest Sowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Sowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ernest Sowah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernest Sowah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernest Sowah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernest Sowah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernest Sowah 31 Mart 1988 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernest Sowah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ernest Sowah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ernest Sowah'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernest Sowah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernest Sowah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Ernest Sowah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernest Sowah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CS Don Bosco

15 Ekim 2015 yılında Asante Kotoko

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2018 yılında Hearts of Oak

22 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2019 yılında Great Olympics

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında Berekum Chelsea

1 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Berekum Chelsea

Ernest Sowah kimdir

Ernest Sowah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernest Sowah şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Ernest Sowah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gana takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ernest Sowah nereli

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