Ernestas Stockunas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ernestas Stockunas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ernestas Stockunas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ernestas Stockunas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ernestas Stockunas 26 Nisan 1998 tarihinde Alytus şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Ernestas Stočkūnas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ernestas Stockunas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Ernestas Stockunas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ernestas Stockunas'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ernestas Stockunas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estockunas/

Ernestas Stockunas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ernestas Stockunas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ernestas Stockunas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ernestas Stockunas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Zalgiris

23 Şubat 2018 yılında Trakai

13 Temmuz 2020 yılında DFK Dainava

7 Ocak 2021 yılında Banga

1 Şubat 2023 yılında Liepaja

Ernestas Stockunas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ernestas Stockunas şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ernestas Stockunas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zalgiris Vilnius (-2014)

Litvanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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