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Erol Bulut, Luiz Gustavo için kararını verdi!

Hatayspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Luiz Gustavo'nun Galatasaray derbisine yetişebilme olasılığı oldukça düşük gözüküyordu. Teknik Direktör Erol Bulut, Brezilyalı yıldız için kararını verdi.

Erol Bulut, Luiz Gustavo için kararını verdi!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlanan Luiz Gustavo, ikinci yarıda takımla birlikte sahada yer alamamıştı. Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan Gustavo'nun, Galatasaray derbisi öncesinde sakatlanması, sarı-lacivertlileri en çok endişelendiren durumlardan birisi oldu. 

Sakatlığı dolayısıyla hafta içi yapılan idmanlara katılamayan Luiz Gustavo'nun, dizinde oluşan ödememi tamamen atamasından ötürü tedavisine de başlanamadı. Ödemin tam geçmemesi nedeniyle bacağını rahat hareket ettiremeyen Gustavo için Erol Bulut'ta kararını verdi. 

Deneyimli teknik adam Brezilyalı oyuncusunu derbide sahaya sürerek sakatlığının daha ciddi hale gelmesini istemiyor. Gustavo'ya ilk 11'de yer vermeyecek olan Bulut, Sosa'yı ilk 11'e almayı planlıyor. 

Fanatik'in haberine göre, Erol Bulut'un son idmanda iki farklı ilk 11 denediği belirtiliyor.

Bulut'un denediği 11'ler şöyle:

Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Novak- Ozan, Sosa, - Valencia, Mert Hakan, Samuel - Thiam (4-2-3-1)

Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner- Ozan, Sosa, - Samuel, Mert Hakan, Novak- Thiam (4-2-3-1)

Onur Çelik
Spor Editörü
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