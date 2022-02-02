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  3. Erol Evgin'in acı kaybı! Ağabeyi yaşamını yitirdi!

Erol Evgin'in acı kaybı! Ağabeyi yaşamını yitirdi!

Erol Evgin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla abisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Erol Evgin'in acı kaybı! Ağabeyi yaşamını yitirdi! 114

Türk Sanat Müziği'nin efsane isimleri arasında yer alan Erol Evgin, acı kaybını duyurdu.